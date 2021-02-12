Ульяновск, , 10:02 — REGNUM В Ульяновской области план по решению вопроса обманутых дольщиков и достройке домов будет закреплён в виде нормативно-правового акта. Он будет рассчитан на 2021 — 2023 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба развития региона.

В области разработали план завершения строительства проблемных жилищных объектов. По словам главы региона Сергея Морозова, из федерального бюджета на решение проблем дольщиков выделят более 2 млрд рублей. И поручил план оформить в виде нормативно-правого акта, прописав «все моменты, связанные с решением проблемы дольщиков на 2021−2023 годы».

В минстрое отмечают, что проект подготовлен, в настоящее время он редактируется с правок экспертного сообщества.

По данным региональных властей, на достройку проблемных домов потрачено 250 млн рублей. Ранее отмечалось, что в Ульяновской области продолжается достройка домов в микрорайонах Волжские кварталы, Центральный и Юго-Западный.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 году в регионе достроено и сдано в эксплуатацию восемь проблемных объектов, что позволило обеспечить жильём около 1 тыс. семей. В 2021 году на эти цели предусмотрено более 400 млн рублей. Ранее в Ульяновске по каждому долгострою была сформирована группа контроля для эффективного расходования выделенных средств.

Напомним, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области на решение проблем дольщиков потратят ещё 400 млн