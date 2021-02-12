Москва, , 09:56 — REGNUM В настоящее время практически во всех регионах России дорожают строительные материалы, причем где-то их настолько не хватает, что приходится закупать в других субъектах, увеличивая транспортные расходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил общественный омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский. Так он прокомментировал информацию о том, что стоимость нового жилья в РФ может увеличится на 7% к середине 2021 года.

«Цены на жилье в новостройках Москвы в 2020 году выросли более чем на 10%, а годовая инфляция была менее 5%. В 2021 году можно ожидать, что рост цен на жилую недвижимость также будет опережать инфляцию, но может быть ограничен падающими доходами граждан, — сказал Котровский. — Спрос на недвижимость подогрела льготная ипотека под 6,5%, которую продлили до 1 июля, но на цену квадратного метра влияет еще много факторов, связанных с экономической ситуацией в стране. Каких-то действенных рычагов для ограничения цен, как на продовольственном рынке, в строительной отрасли не нашли. Сейчас практически во всех регионах дорожают строительные материалы, где-то их настолько не хватает, что приходится закупать в других субъектах, увеличивая транспортные расходы».

Кроме того, как пояснил Котровский, из-за уехавших трудовых мигрантов не хватает рабочей силы на стройках.

«Бизнесу нужно решать, куда отнести эти расходы — в убытки или в ценообразование. Как любой продукт, строительство жилья имеет затратную и доходную часть. Маржинальность строительного бизнеса отличается в крупных городах и в регионах. Если в Москве или Санкт-Петербурге спрос способен справиться с ростом цен и вряд ли снизится, то в малых городах можно ожидать сокращения ввода новостроек, чтобы сохранить рентабельность», — добавил общественный омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкое подорожание стройматериалов в России может привести к увеличению стоимости нового жилья

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