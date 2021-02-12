Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области представители РЖД получили предостережение прокуратуры. Поводом стало грядущее сокращение персонала, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее в СМИ прошла информация о сокращениях, запланированных на апрель. Надзорный орган провёл проверку и выяснилось, что Путевой машинной станции № 176 17 из 75 подлежащих сокращению не согласились с тем, чтобы их перевели на другую должность. А в станции № 42 своего согласия не дали 22 из 67 граждан.

Ситуация находится на контроле надзорного органа. Представителям РЖД направлено предостережение.