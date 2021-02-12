Москва, , 09:33 — REGNUM Индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии дополнена новыми мероприятиями, сообщает 12 февраля пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, перечень мероприятий по развитию археологического комплекса «Беломорские петроглифы» дополнили проекты по строительству дороги к памятнику, созданию визит-центра и сооружению моста.

Также в программу внесены некоторые уточнения, связанные с разработкой документации и возмещением затрат инвесторов.

Карелия входит в список десяти регионов России со сложной ситуацией, для неё разработана индивидуальная программа развития.