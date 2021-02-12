Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM Три города в Бурятии — Улан-Удэ, Селенгинск и Гусиноозёрск могут включить в федеральный проект «Чистый воздух». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это предложение в настоящее время рассматривается в Росприроднадзоре.

В случае положительного решения, как отмечается, города могут получить финансирование на работы по трём направлениям — коммунальное хозяйство, теплоэнергетика, транспортная инфраструктура, которые позволят снизить уровень загрязняющих выбросов.

«Регионом подготовлен комплексный план мероприятий по проекту «Чистый воздух», который будет рассмотрен Минприроды России до конца февраля», — отметили в правительстве.