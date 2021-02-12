Пермь, , 09:09 — REGNUM В Перми администрация города намерена отдать в 2021 году концессионерам Пушкинскую баню на ул. Пушкина, 64, комплекс крематория на кладбище «Восточное» и объекты теплоснабжения, сообщает издание «Коммерсантъ».

По условиям концессии двухэтажное здание Пушкинской бани площадью 2,3 тыс. квадратных метров должно будет подвергнуто реконструкции. На Восточном кладбище концессионер должен создать комплекс крематория для оказания ритуальных услуг населению. Кроме того, в рамках концессии создадут и реконструируют объекты теплоснабжения, централизованные системы и отдельные объекты систем горячего и холодного водоснабжения.

Стоит отметить, сейчас идет судебная тяжба из-за расторгнутого договора аренды Пушкинской бани. Арбитражный суд вынес постановление, согласно которому спортивно-оздоровительный центр «Энергия» должен освободить здание. Компания оспаривает это решение.

Добавим, что крематорий на Восточном кладбище строят почти десять лет. Степень готовности объектов комплекса составляет от 50 до 95%.