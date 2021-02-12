Барнаул, , 09:02 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали информацию о ходе выполнения программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». По данным регионального управления по труду и занятости населения, за 2020 год в регион переехали 1096 человек, из них 506 участников программы и 590 членов их семей. Причём, почти 90 процентов из них прибыли из Казахстана.

Также в край едут жить из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана, Украины.

«Более 72 процентов переселенцев находятся в трудоспособном возрасте, 77,7 процента переехавших имеют высшее или среднее профессиональное образование. Большинство прибывших (78 процентов) проживают в городах края. Трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 66,6 процента от числа трудоспособных участников программы, в том числе 22,7 процента являются студентами вузов и колледжей», — пояснили в профильном управлении.

По их словам, обзаводились жильем переселенцы самостоятельно. Доля участников программы, имеющих постоянное жилье на территории края, составила 27 процентов от численности переселившихся.

В 2021 году ожидают прибытие на территорию края не менее 1000 соотечественников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Алтай переехали 1868 участников программы и членов их семей, что в 1,9 раза больше запланированной численности переселенцев. Большая их часть (порядка 80% от общего числа прибывших) прибыла на территорию Алтайского края из Казахстана.

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