Москва, , 08:38 — REGNUM Цены на нефть 11 февраля немного скорректировались вниз после продолжавшегося в течение нескольких дней ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена барреля нефти марки Brent понизилась на 0,5% до $60,53, а цена техасского сорта WTI упала чуть побольше, на 0,67%, до $57,82 за баррель.

Сегодня, 12 февраля с утра плавное сползание цен на нефть вниз продолжается: цена Brent снижается на 0,21%, до $60,41 за баррель, а цена WTI — на 0,24%, до $57,68 за баррель.

В ежемесячном докладе ОПЕК, опубликованном 11 февраля, сообщалось, что, по оценкам экспертов нефтяного картеля, в январе ОПЕК выполнил условия соглашения ОПЕК+ на 108% по сравнению с выполнением только на 103% в январе.

Эта позитивная новость была нивелирована другими тезисами доклада, в том числе корректировкой прогноза по снижению добычи нефти в 2021 году в странах, не входящих в нефтяной картель.

Так, в ОПЕК скорректировали прогноз по добыче нефти в США, предположив, что она снизится в 20 211 году только на 70 тыс. б/с вместо ожидаемого ранее снижения на 210 тыс. б/с; и этот прогноз встревожил рынок.

Цена Brent пока не хочет выходить из коридора в $58−62 за баррель. На сегодня прогноз по цене Brent остаётся без изменений — $60−61 за баррель.

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