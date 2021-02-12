Москва, , 08:30 — REGNUM Российский рубль 11 февраля после небольшой передышки вновь начал укрепляться, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

В итоге к закрытию торгов обменный курс доллара к рублю расчётами «на завтра» снова упал, на 32 коп. (-0,43%), до 73,62 руб., а курс евро упал поменьше, но тоже довольно чувствительно, на 25 коп. (-0,28%), до 89,35 руб.

Тема антироссийских санкций Евросоюза пока отложена до встречи министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля, на валютном рынке это восприняли как краткосрочное ослабление санкционной угрозы.

Видимо, валютные трейдеры считают главным для динамики рубля именно этот фактор, а не цены на нефть, так как в четверг при падении цен на нефть рубль довольно существенно укрепился к доллару и евро.

Главным событием 12 февраля в России станет объявление решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке. Консенсус аналитиков единогласно считает, что Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на уровне в 4,25%.

Поэтому интригой, связанной с сегодняшним заседанием совета директоров Банка России, является характер сопроводительных комментариев и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в 2021 году.

На сегодняшний день колебания курса доллара находятся в рамках 73−74,30 руб., по курсу евро — 89−90 руб.

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