Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 08:26 — REGNUM Сотрудники школ в Приаргунском районе Забайкалья не получили вовремя заработную плату. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, причиной задержки послужил нерешенный юридический вопрос: Приаргунскому муниципальному округу нужно полностью сменить все правоустанавливающие документы и лицевые счета с Приаргунского муниципального района.

«В настоящее время все правоустанавливающие документы оформлены, лицевые счета учреждений Приаргунского муниципального округа открыты. Финансовая помощь для выплаты зарплаты работников учреждений бюджетной сферы направлена в полном объеме, с 15 февраля начнется выплата заработной платы», — сообщают в минфине Забайкалья.

Напомним, 24 июля 2020 года Приаргунский муниципальный район преобразован в муниципальный округ.