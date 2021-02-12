Москва, , 08:21 — REGNUM Сегодня, 12 февраля, началось голосование по кандидатам в новый экспертно-совещательный орган — Совет предпринимателей Москвы, сообщается на портале градоначальника.

На должности в совете претендуют более 500 человек. представители торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования, социальной сферы и др.

Цель Совета предпринимателей — создать площадку для диалога между властью и бизнесом. В совете будет функционировать 21 рабочая группа. Голосование по кандидатам продлится до 19 февраля. Результаты объявят 26 февраля.

Как уже сообщало, Совет предпринимателей Москвы создают при городском Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

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