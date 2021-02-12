Уфа, , 08:17 — REGNUM Ассоциацию застройщиков намерены создать в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Пресс-служба передает словам премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, который подчеркнул, что для Башкирии создание такой ассоциации является знаковым событием, которое должно кардинально поменять подходы к застройке городов.

Он также отметил, что раньше застройщики строили многоквартирные дома, не учитывая социальные потребности граждан. Поэтому микрорайонах, в которых селились десятки тысяч жителей, оставались без необходимой социальной инфраструктуры. В этом случае у государства может не хватить ресурсов для возведения детских садов, школ и больниц. Поэтому был взят опыт Подмосковья и Москвы и Подмосковья, где уже преодолели такую ситуацию, уточнил Назаров.

«Мы создали Градостроительный совет, и он уже работает. Теперь создается Ассоциация застройщиков республики. Она должна стать площадкой для диалога между участниками рынка и государством», — заявил Назаров.

Он сообщил, что на это площадке будут разбираться проблемы отрасли при участии чиновников и застройщиков.

«Мы получим быструю коммуникацию между застройщиками и государством и возможность оперативного принятия стратегических решений», — рассказал он о преимуществах ассоциации.

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