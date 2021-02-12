Казань, , 07:50 — REGNUM Арбитраж Татарии рассмотрит иск поставщика газа к одной из старейших теплоснабжающих компаний республики — ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», которое обслуживает почти 30 котельных. Иск на сумму более 16 млн рублей пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Заявление от АО «Газпром межрегионгаз Казань» поступило 10 февраля 2021 года. Сумма претензий — 16 027 942,1 рубля.

Также в ноябре 2020 года АО «Татэнергосбыт» взыскал с теплосетей Бугульмы почти 2 млн рублей долга по договору энергоснабжения.