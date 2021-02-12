Пенза, , 08:32 — REGNUM В Пензе в текущем году запланировали выполнить капитальный ремонт в 265 многоквартирных домах. Из них 242 здания числятся на счете регионального оператора, 23 — на специальном счете. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Александр Юлин.

В Пензе наметили выполнить ремонт внутридомовых инженерных сетей в 89 домах, крыш — в 70 домах, в 25 — заменить лифтовое оборудование, в 51 доме осуществить комплесный ремонт, еще в трех многоквартирных домах приведут в порядок фундамент.

В прошлом году работы по капитальному ремонту прошли в 298 домах. Из них в 126 — отремонтировали крыши, в 92 осуществили комплексный ремонт, в 20 домах заменили 74 лифта, отремонтировали внутридомовые инженерные системы в 60 зданиях.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе на капитальный ремонт сетей водоснабжения в 2021 году направят около 30 млн рублей. При этом замену коммуникаций будут проводить сначала там, где чаще всего происходят порывы, чтобы в дальнейшем не было проблем с водоснабжением.

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