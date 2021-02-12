Каракас, , 06:44 — REGNUM Уровень инфляции (рост цен) в Венесуэле по итогам 2020 года составил почти 3000%. Об этом 11 февраля сообщает Центральный банк (ЦБ) республики.

По его данным, минимальный рост цен в стране был отмечен в марте (13,3%), максимальный — в декабре (77,5%). Итоговый уровень инфляции за 2020 год составил 2959,8%.

Напомним, что по итогу 2019 года инфляция в Венесуэле составила 9585,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле уровень инфляции за первые восемь месяцев 2020 года составил 1079,67%.

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