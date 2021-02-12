Новосибирск, , 06:18 — REGNUM Бюджет Новосибирска в 2020 году пополнился на 2 776,3 млн рублей результате работы департамента земельных и имущественных отношений. Об этом сообщает мэрия города.

«Учитывая меры поддержки, предоставленные наиболее пострадавшим отраслям в связи с распространением коронавирусной инфекции, в виде освобождения и отсрочки платежей по арендной плате за землю и имущество, первоначальный план был скорректирован и составил 2 млрд 775 млн рублей. Фактическое исполнение сложилось на уровне уточненного плана и составило 2 776,3 млн рублей», — уточнил начальник департамента Георгий Жигульский.

Так, от аренды земельных участков и имущества поступило 2 074,5 млн рублей, от продажи земельных участков — 337,8 млн рублей, от приватизации 48 объектов муниципального имущества — 236,7 млн рублей (с учётом предоставляемой рассрочки в 2020 году в бюджет поступило 190 млн рублей), прочие поступления в размере 174 млн рублей получены по договорам о развитии застроенных территорий.