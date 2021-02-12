12 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

После победы в многомиллиардном судебном споре с компанией из дивизиона «Норникеля» Росприроднадзор взялся за активы холдинга «Евраз»?

Анастасия Степанова, , 06:46 — REGNUM После победы в судебном споре с компанией из дивизиона «Норникеля» миллиардера Владимира Потанина подразделения Росприроднадзора направили своё внимание и на другие крупные металлургические группы России. В арбитраж Свердловской области поступил многомиллионный иск к компании из дивизиона «Евраза», где существенная доля принадлежит Роману Абрамовичу. ИА REGNUM выяснило некоторые детали.

Владимир Потанин (сс) Frolzart

Напомним, в начале февраля 2021 года красноярский арбитраж почти полностью удовлетворил иск одного из управлений Росприродназора, взыскав с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 146 177 467 227 рублей 96 копеек вреда, причинённого окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3». Из них в доход федерального бюджета после вступления вердикта в законную силу направят 145 492 562 907 рублей 96 копеек, в доход города Норильска 684 904 320 рублей — «в счет возмещения вреда почвам как объекту охраны окружающей природной среды». В целом истец требовал с фирмы из дивизиона «Норникеля» за причинение вреда окружающей среде из-за разлива свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов более 147,78 млрд рублей.

После оглашения вердикта по делу губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о «дополнительных претензиях» к «Норникелю».

Александр Усс Sobranie.info

Новый иск Росприродназора

Через несколько дней после вынесения вердикта по иску к «Норникелю» в арбитраж Свердловской области были направлены крупные претензии уже к фирме из дивизиона другого металлургического холдинга — «Евраз».

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», которое входит в пятёрку крупнейших российских горнорудных предприятий, получило иск от департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. В заявлении, поданном 10 февраля 2021 года, фигурирует сумма 240 438 350 рублей, но детали пока неизвестны. 11 февраля 2021 года ведомство подало ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Предположительно, в этом деле речь также пойдёт о возмещении вреда окружающей среде.

Из базы ФГИС «Единый реестр проверок» известно, что на июль 2021 года запланирована выездная проверка Росприродназора в отношении АО, а в феврале предстоит документарная внеплановая проверка со стороны этого же ведомства.

«Настоящая проверка проводится с целью установления факта исполнения (неисполнения) АО «ЕВРАЗ КГОК» ранее выданных предписаний: от 11.02.2020 № 54 — 1, срок исполнения которого истек 21.01.2021 года, и от 26.02.2020 года №93 — 1, срок исполнения которого истек 03.02.2021 года», — уточняется в материалах.

В январе 2021 года ведомство проверило исполнение семи предписаний, выданных в 2018—2019 годы. В них речь шла «об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований». О результатах проверки не сообщалось.

Роман Абрамович Brian Minkoff

Стоит отметить: в марте 2020 года управление Росприроднадзора уже проверяло комбинат. Тогда проверили выполнение «предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 31 июля 2019 года №359−1». В 2019 году ведомство обнаружило, что КГОК «осуществляет деятельности по утилизации отходов «Лом цинка и отходы, содержащие цинк (шлак цинковый)» ФККО 46 250 000 000 (III класс опасности) в отсутствии действующей лицензии на данный вид деятельности», а также «осуществляет деятельности по утилизации отходов — отходы обогащения и агломерации железных руд (пыль агломерационная) IV класс опасности, ФККО 22 130 000 000, Отходы обогащения и агломерации железных руд (пыль от газоочистки) IV класс опасности, ФККО 22 130 000 000, в отсутствии действующей лицензии на данный вид деятельности».

Помимо этого, в 2012 году по иску Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу был признан «факт причинения ущерба водному объекту река Выя сбросом загрязняющих веществ с фильтрационными сточными водами выпусков» в 2010 году на сумму более 486 тыс. рублей, а также причинение ущерба «водному объекту река Большая Медведка сбросом загрязняющих веществ с фильтрационными сточными водами» на сумму более 148 тыс. рублей. Обжаловать вердикт комбинат не смог.

О бенефициарах и компании-ответчике

По данным ЕГРЮЛ, АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» учреждено в апреле 1993 года в Качканаре Свердловской области. Уставный капитал компании превышает 441,616 млн рублей. Основной вид деятельности — добыча железных руд. Управляет активом московское ООО «Евразхолдинг», которое в свою очередь создано в 1999 году и принадлежит АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Качканарский горно-обогатительный комбинат Vyacheslav Bukharov

На сайте группы уточняется, что ГОК разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси ванадия, а гора Качканар — единственный источник ванадиевой руды в России.

В разделе «структура акционерного капитала» группы «Евраз» уточняется, что в списке бенефициаров, которые владеют крупными пакетами акций EVRAZ plc. числятся Роман Абрамович — 28,68% голосующих акций (через GREENLEAS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD), Александр Абрамов — 19,35% (через ABIGLAZE LTD) и Александр Фролов — 9,66% (через CROSLAND GLOBAL LIMITED). Все трое — фигуранты списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» и входят в топ 40.

Претензии к «СУАЛу»

А пока претензии к активу «Евраза» в стадии приёма к производству, с другой крупной группы по иску Росприроднадзора на днях взыскали крупную сумму.

По сообщению главы ведомства Светланы Радионовой на странице в соцсетях, на днях была одержана победа в многомиллионном споре с фирмой из дивизиона ОАО «СУАЛ». Как отметила Радионова, по данному делу, которое длилось более пяти лет, фирма должны выплатить государству 291 млн рублей. Речь шла о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

В картотеке арбитражных судов действительно есть подобное дело. Свердловский арбитраж 4 февраля 2021 года после пересмотра дела вынес вердикт — удовлетворить иск полностью. Истцом выступило уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, а ответчиком — ОАО «Сибирско-уральская алюминиевая компания», филиал «БАЗ-СУАЛ» (ИНН 6 612 005 052). Речь шла «о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за несанкционированное размещение отходов производства и потребления в объёме 63,25 тыс. тонн в размере 291 801 131 рублей». Решение в полном объёме пока не обнародовано и может быть оспорено.

Напомним, в 2007 году активы «СУАЛа» были объединены с активами фирмы «Русский алюминий» и швейцарского трейдера Glencore, став объединённой компанией «РУСАЛ». На сайте «РУСАЛ» уточняется, что на 31 декабря 2020 года в списке аффилированных лиц числятся международная компания ПАО «ЭН+ ГРУП» из Калининграда — 56,88% и SUAL Partners Limited (Багамы) — 22,5%. В 2018 году газета «Ведомости» среди бенефициаров последнего называла Виктора Вексельберга — еще одного фигуранта списка самых богатых бизнесменов России.