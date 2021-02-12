Владивосток, , 05:35 — REGNUM Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горнодобывающих предприятий Приморья будет сохранена на уровне 8%. Об этом сказал на встрече с губернатором края Олегом Кожемяко депутат Государственной Думы РФ Виктор Пинской («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Предполагается, что такая ставка распространится и на другие предприятия горнорудной отрасли края.

В конце 2020 года Госдумой был принят федеральный закон, согласно которому ставка НДПИ увеличилась в 3,5 раза — с 5−8% до 28%. Это напрямую отражается на горнодобывающих компаниях, для которых, в отличие от высокоприбыльных предприятий нефтегазовой отрасли, новая налоговая ставка окажется непосильной. После вступления закона в силу их прибыльная работа становится невозможной.

По словам Виктора Пинского, в конце января Министерство финансов РФ и АО «Приморский ГОК» достигли договоренности о подписании соглашения, согласно которому Минфин оставляет для этого предприятия прежнюю ставку НДПИ, а Приморский горно-обогатительный комбинат обязуется сохранить рабочие места и инвестировать высвободившиеся средства в развитие производства. Ожидается, что это соглашение стороны подпишут в апреле-мае.

«Нам удалось доказать, что при новой ставке налога предприятие просто прекратит своё существование, а посёлок Восток придётся расселять, а это пять тысяч человек. Сейчас внесена поправка в законопроект, согласно которой ставка налога для этого предприятия останется прежней. Думаю, в течении месяца мы этот закон примем», — обозначил депутат.

Олег Кожемяко добавил, что для того, чтобы приморские горнодобывающие предприятия оставались на плаву правительство региона ведёт большую работу по поддержке градообразующих производств, субсидирует многим из них затраты на электроэнергию.

Олег Кожемяко и Виктор Пинский сошлись во мнении, что в список предприятий горнорудной отрасли, в отношении которых необходимо сохранить прежнюю ставку налога, необходимо включить и другие приморские градообразующие предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхкратное повышение налога на добычу полезных ископаемых уничтожит вольфрамовую отрасль России и предприятия, работающие с неметаллическими рудами, считает депутат Виктор Пинский.