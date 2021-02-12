Москва, , 05:28 — REGNUM Более 40 млрд рублей заработали российские частные лаборатории, выполняющие тесты на определение коронавируса, с начала эпидемии. Такую совокупную сумму их выручки назвала журналистам доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Объём выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей», — сказала она.

По словам Лебединской при подсчёте показателя в учёт принималось число сделанных тестов при их средней стоимости в 2,3 тыс. рублей и существенные скидки, предоставляемые юридическим лицам (работодателям).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России на начало февраля общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 103,2 млн.

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