Кемерово, , 04:28 — REGNUM Кемеровская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение о развитии промышленного туризма и создании новых экскурсионных маршрутов по различным предприятиям. Подписи под документом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и глава АСИ Светлана Чупшева, сообщает региональное правительство.

«В Кузбассе активно развивается внутренний туризм: проводятся авторские туры, разрабатываются новые экскурсионные маршруты. Есть потенциал и для развития промышленного туризма, в том числе в моногородах, — считает Цивилёв. — В области много предприятий и заводов, куда было бы интересно сходить на экскурсию».

В рамках подписанного соглашения правительство Кузбасса уже сформировало реестр заинтересованных организаций. АСИ предоставит им свои методические рекомендации по организации туров и экскурсий. 20 кемеровских предприятий уже разработали экскурсионные маршруты на основе методологии АСИ.

«Продвижение промышленного туризма имеет для региона стратегическое значение. Это инструмент формирования образа Кузбасса как региона с современными технологичными предприятиями, возможность показать примеры экологически ориентированных производств», — отметила Чупшева.