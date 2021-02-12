Тюмень, , 03:39 — REGNUM Участок федеральной трассы Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск от Тобольска до Сургута необходимо расширить до четырёх полос. Такую задачу поставил перед начальником ФКУ «Уралуправтодор» Александром Бедусенко полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Регионы, которые дают почти треть доходов в федеральный бюджет, заслуживают четырёхполосной магистрали», — подчеркнул полпред.

В информации пресс-службы полпреда УФО отмечается, что в 2021 году на трассе Р-404 планируется сдать в эксплуатацию 60 капитально отремонтированных километров.