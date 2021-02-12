Тайбэй, , 03:29 — REGNUM Экспорт продукции Тайваня на материковую часть Китая вырос на 57% в годовом исчислении и составил $14,85 млрд в январе, что является рекордным для этого месяца, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель составил 43,3% от общего объема экспорта Тайваня запрошлый месяц. Импорт острова с материковой части Китая и с Гонконга в январе вырос на 46,9% в годовом исчислении до $6,97 млрд.

Общий объем экспорта Тайваня в январе достиг $34,27 млрд, что на 36,8% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года. Общий объем импорта вырос на 29,9% в годовом исчислении до $28,08 млрд

Внешнеторговый баланс острова в январе составил $6,19 млрд в январе, при этом позитивное сальдо торгового баланса с материковым Китаем и Гонконгом составило $7,89 млрд.