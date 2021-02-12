Москва, , 03:14 — REGNUM Один из крупнейших производителей цемента, который входит в холдинг «Евроцемент груп», — АО «Кавказцемент» проиграло многомиллиардный спор Сбербанку. Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка, взыскав с компании из Карачаево-Черкесии более 5,3 млрд рублей по кредиту головной фирмы и договору поручительства от 2013 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора, который был начат в сентябре 2020 года, лежали соглашение о предоставлении кредита, заключённое между АО «Евроцемент груп» и АО «ЮниКредит Банк» в августе 2013 года, а также договор поручительства. В 2019 году «ЮниКредит Банк» подписал со Сбербанком договор переуступки прав требования долга, который также лёг в основу иска.

«Взыскать с АО «Кавказцемент» в пользу ПАО «Сбербанк» задолженность по соглашению №001/0695L/13 о предоставлении кредита от 14.08.2013 года, договору поручительства №001167Z/13 от 14.08.2013 года по состоянию на 08.02.2021 года в размере 3 327 184 618,41 рубля в том числе: 3 292 012 097 рублей 29 копеек — просроченная ссудная задолженность, 35 172 521 рубль 12 копеек — просроченная задолженность по процентам; в размере 25 262 830,85 доллара США в том числе: 23 999 357,93 доллара США — просроченная ссудная задолженность, 1 263 472,92 доллара США — просроченная задолженность по процентам», — отмечается в вердикте судьи Паньковой.

Также с ответчика взыскали 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, осенью 2020 года банки особо активно взялись за группу, подав серию исков к «дочерним» компаниям и к головному АО «Евроцемент груп». Претензии только Сбербанка превысили 30 млрд рублей. Среди истцов также были «Интеза банк», банк «Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 717 млн рублей потребовала также госкорпорация «ВЭБ.РФ». Заседание в нижегородском арбитраже назначено на 18 февраля 2021 года.

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