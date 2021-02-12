Нью-Йорк, США, , 02:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 11 февраля показали разнонаправленное движение, при незначительном откате Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones незначительно понизился — на 7,10 пункта (0,02%), до уровня 31 430,70 пункта. S&P 500 вырос на 6,50 пункта (0,17%), до уровня 3916,38 пункта. Nasdaq к завершению подрос на 53,24 пункта (0,38%), до уровня 14 025,77 пункта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI к концу дня понизилась на 1,19%, до уровня $57,98 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть, которая в моменте отметила свежие 13-месячные максимумы в районе $61,70, растеряла 10 февраля во второй половине дня заработанные очки и завершила торги практически без изменений, расположившись у отметки $61.

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