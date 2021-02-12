Салехард, , 02:13 — REGNUM На Ямале производителям хлеба на факториях окажут господдержку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ямальские пекари, которые производят хлеб на отдалённых территориях, с 2021 года могут рассчитывать на компенсацию коммунальных платежей, покупку муки с учётом транспортных расходов по её доставке, а также на оплату труда сотрудников.

Таким образом будет обеспечено производство хлеба — продукта первой необходимости для тундрового кочующего населения, отметил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.

Главное условие получение господдержки для пекарей — реализация хлеба по цене не выше рекомендованной средней стоимости по Ямалу. На субсидию уже заявились 12 хлебопёков.