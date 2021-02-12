Тегеран, , 08:53 — REGNUM 10 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин поздравил иранскую нацию с 43-й годовщиной Исламской революции и заявил, что возможностей расширения двусторонних связей между двумя странами в настоящий момент больше, чем когда-либо. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

«Сегодня Исламская Республика Иран отметила свой национальный день — годовщину победы Исламской революции во главе с Имамом Хомейни. Дружественные связи между Украиной и Ираном имеют глубокую историю, причём их основа была заложена сразу после провозглашения Украиной независимости», — сказал Енин в видеообращении, как сообщает пресс-служба посольства Ирана в Киеве.

Украинский чиновник отметил, что Киев и Тегеран установили дипломатические отношения в 1992 году и с тех пор стали свидетелями значительного расширения связей. Он подчеркнул, что в настоящий момент существует прочная правовая и конвенционная база для укрепления экономического сотрудничества.

Говоря о совместных выставках живописи, обмене культурными группами и успешном сотрудничестве в области образования, он, однако, подчеркнул:

«Наши отношения с Исламской Республикой Иран имеют гораздо больший потенциал по сравнению с нынешними достижениями, при этом у нас есть возможности для реализации такого потенциала».