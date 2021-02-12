Москва, , 10:00 — REGNUM Прекратить рост цен на жилье можно и не прекращая действия программы льготного ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Рынок жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

«Появление льготной ипотеки простимулировало рост цен, и застройщики смогли реализовать свою мечту: поднять цены на недвижимость на 15−20%. Основная проблема, на мой взгляд, связана с недостатком предложения по недвижимости», — сказал Колташов.

По его словам, государство простимулировало покупателя, но эти стимулы не были подкреплены действиями, направленными на увеличение предложения на рынке недвижимости.

«Самый главный механизм — увеличение предложения. Надо выпускать на рынок крупных застройщиков, которые будут строить кварталами под эту программу. Желательно не в формате человейников, а малой и средней этажности. У них будет соглашение, что они получают участки, льготные кредиты, но при этом держат ценник в комфортном для покупателя жилья уровне», — считает эксперт.

По его словам, такая мера будет работать, правда, только в тех регионах, «которые будут основой экономического роста в ближайшие годы».