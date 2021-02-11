Нижний Новгород, , 22:45 — REGNUM Нижегородцы смогут напрямую летать в южную столицу Киргизии с 20 февраля. Самолет будет летать один раз в неделю. Об этом пишут нижегородские СМИ, со ссылкой на авиакомпанию Nordwind Airlines.

По информации редакции «В городе N» рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Нижнего Новгорода в 23:55. В Киргизию, а именно в аэропорт города Ош пассажиры прибудут в 6:45. Обратные рейсы будут осуществляться по воскресеньям с 21 февраля. Вылет из аэропорта Оша планируется в 09:00, прибытие в Нижний Новгород — в 10:10.

«Пассажирам необходимо будет предоставить медицинский сертификат на кыргызском, русском или английском языках с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета», — сообщает СМИ.