Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Биткоин установил новый исторический рекорд, достигнув отметки $48 316. Об этом 11 февраля пишет Reuters.

Стоимость криптовалюты биткоина взлетела после того, как стало известно, что NY Mellon, старейший банк США, выходит на рынок криптовалют.

Представители банка сообщили о формировании нового отдела, который будет помогать клиентам хранить, обменивать и выпускать цифровые активы. Планируется, что новый сервис по работе с криптовалютой начнет работу уже в этом году.

Напомним, что это не первый рекорд биткоина на этой неделе. После того как утром 8 февраля стало известно, что Tesla приобрела криптовалюту, котировки биткоина взлетели на новые исторические вершины, приблизившись к уровню $45 000. В моменте криптовалюта дорожала на 15,5%, после чего сократила рост до 12,5%.