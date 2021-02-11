Подгорица, , 21:02 — REGNUM По данным Центрального банка Черногории, в 2020 году банки страны одобрили новые займы на 908 млн евро, а в 2019 году были одобрены займы на 1 млрд 234 млн евро, что на 27% или 326 млн евро меньше.

Общий объем кредитов гражданам составил 292 миллиона евро, тогда как годом ранее они составляли 507 миллионов евро, что на 43 процента меньше.

Кредиты, предоставленные экономике в 2020 году, составили 455 миллионов евро, что на сто миллионов или 18 процентов меньше, чем в 2019 году.

Общая сумма активных кредитов на конец прошлого года составила 3,16 миллиарда евро и на 98 миллионов больше, чем годом ранее.

Хотя было одобрено меньшее количество кредитов, общая сумма активных кредитов на конец года выше, потому что многие граждане и компании воспользовались возможностью заморозить погашение кредитных обязательств за предыдущие годы.

Общая сумма вкладов на конец года составила 3,37 миллиарда, что на 103 миллиона меньше, чем годом ранее.