Бишкек, , 19:59 — REGNUM По итогам 2020 года суммарные активы банковского сектора Киргизии достигли 289,5 млрд сомов (253,9 млрд рублей), увеличившись за год на 40,5 млрд сомов (35,5 млрд рублей) или на 16,2%. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Объем кредитного портфеля клиентов банков вырос на 11% и составил 162,6 млрд сомов (142,6 млрд рублей).

А депозитная база увеличилась сразу на 19,9% — до 180,9 млрд сомов (около 158,7 млрд рублей). В том числе депозиты частных лиц — 96,8 млрд сомов (84,9 млрд рублей).