Брюссель, , 20:03 — REGNUM Хорватская экономика упала на 8,9% в 2020 году, в 2021 году ожидается рост на 5,3%, а в 2022 году на 4,6%, заявили 11 февраля в Европейской комиссии в рамках своих зимних экономических прогнозов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По оценкам экспертов, хорватская экономика в 2020 году упала на 8,9%. Это резкое падение в значительной степени объясняется влиянием пандемии коронавируса на экспорт услуг, особенно туризма, который значительно пострадал из-за падения спроса на воздушные перевозки и наложения ограничений на поездки во многих странах.

Частные расходы также снизились, что привело к вынужденному росту сбережений из-за опасений.

Падение немного оказалось слабее по сравнению с осенними экономическими прогнозами с ноября прошлого года, когда комиссия объявила о снижении на 9,6%. В осенних прогнозах комиссия предсказывала рост в 2021 году более 5,7% (теперь, согласно зимним прогнозам, 5,3%) и в следующем году рост 3,7% (теперь, согласно зимним прогнозам, 4,6%).

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