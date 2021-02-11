Ижевск, , 19:56 — REGNUM В Ижевске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2021 году будет отремонтировано девять объектов общей протяженностью 6,69 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В Индустриальном районе отремонтируют улицу Совхозную и переулок Спартаковский, в Октябрьском районе — улицы М. Горького и Нижняя, в Первомайском районе — улицы Восточная, Красная, Ленина и Революционная, а также в Устиновском районе — улицу Ворошилова.

Планируется, что ремонтные работы начнутся уже в мае. В настоящее время прорабатывается график ремонтных работ, основную часть мероприятий будут выполнять в светлое время суток, часть работ — ночью, когда нет общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Удмуртии в текущем году планируется отремонтировать и реконструировать более 200 км дорог. До начала февраля 85% контрактов для проведения работ уже были заключены.

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