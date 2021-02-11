Москва, , 19:37 — REGNUM Россельхознадзор вводит временные ограничения на экспорт в Россию свиней и продукции свиноводства из Танзании из-за ухудшения ситуации с вирусом африканской чумы свиней в этой стране, сообщили 11 февраля в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, под запрет попадают поставки готовой продукции из свинины, диких и домашних свиней, продуктов убоя свиней, спермы и эмбрионов домашних свиней, отходов и навоза от свиней.

Также запрещается ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, ввоз охотничьих трофеев и сырья из свинины, предназначенного для производства кормов для животных.

Кроме этого, запрещается транзит по российской территории домашних и диких свиней, происходящих с территории Танзании.

Напомним, накануне Россельхознадзор также ввёл ограничения на экспорт свиней и продукции свиноводства из Гонконга из-за ухудшения ситуации с вирусом АЧС в этом регионе.

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