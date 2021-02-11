Москва, , 19:09 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 февраля февраля выросла на 15 копеек и достигла 46,72 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на шесть копеек— до 49,02 рубля.

По состоянию на 8 февраля средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,02 рубля, марки Аи-95 — 47,69 рубля, марки Аи-98 — 54,25 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 61 региональном центре. Наиболее существенно он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,9%, Владивостоке — на 1,5%, Горно-Алтайске — на 1,2%. Снижение цен зафиксировано в Кызыле — на 0,4%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

Как передавало ИА REGNUM, цены на бензин в России продолжают расти с начала нового года. Согласно данным Росстата, за период с 1 января средняя стоимость одного литра выросла уже почти на 70 копеек.