Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось только до 793 тыс. на прошлой неделе, что свидетельствует о высоком уровне безработицы. Данные показатели не меняются, несмотря на тот факт, что число заболеваний от коронавируса и уровень госпитализации в США показывают устойчивую тенденцию к снижению, 11 февраля пишет Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось с 812 тыс. лишь до 793 тыс. на прошлой неделе. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету 10 февраля.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс., даже во времена Великой депрессии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внимательный анализ отчетов о трудоустройстве в США подчеркнул необходимость дополнительной государственной помощи, так как миллионы американцев потеряли работу и после многочисленных отказов от работодателей перестали искать новую.

В комитете Конгресса по бюджету заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.

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