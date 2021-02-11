Йошкар-Ола, , 18:37 — REGNUM В Марий Эл до настоящего момента законтрактованы 98% дорожных объектов, ремонт которых запланирован в 2021 году. Глава республики Александр Евстифеев поручил вести работы по строительству и реконструкции дорог с опережением графика, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас по объему законтрактованных средств Марий Эл занимает 20-е место среди все регионов РФ.

Кроме того, уже заключено семь контрактов на ремонт дорог в 2022 году, включая работы по строительству магистральной дороги в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле.

В рамках работ 2023 года государственные контракты на разработку проектно-сметной документации заключены по пяти объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство объездной дороги в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле завершится в 2022 году, а не в 2023-м, как это ранее планировалось. По словам главы минтранса республики Александра Герасименко, проект строительства разбит на два этапа, ввод в эксплуатацию I этапа строительства магистральной улицы должен состояться в 2022 году.

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