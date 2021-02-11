Киев, , 18:24 — REGNUM Украина пытается восполнить дефицит угля за счет собственной добычи и закупок в Казахстане, сообщил сегодня, 11 февраля, и. о. главы минэнерго страны Юрий Витренко.

«ДТЭК (частный энергетический холдинг, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) добывает уголь, и государственные шахты сейчас на полную работают. Есть также поставки угля из Казахстана», — отметил Витренко.

Чиновник не стал уточнять подробности, в частности, сколько угля и по какой цене Украина закупает в Казахстане.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической. Согласно последним данным, запасы угля на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют порядка 400 тыс. тонн, причем распределены они неравномерно, и половина этого запаса находится на двух ТЭС, а на остальных угля есть на один-два дня работы.

Для балансировки энергосистемы энергоблоки теплоэлектростанций ОАО «Центрэнерго» работают на газе, также осуществляется импорт электроэнергии из России и Белоруссии.