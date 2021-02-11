Киев, , 17:38 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стратегически он не поддерживает импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в данный момент без такой «аварийной помощи» энергосистема страны просто не выдержит.

Об этом он заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией сегодня, 11 февраля.

«Если летом нормально не проводятся ремонты, если нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то, конечно, мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси», — отметил Витренко.

Чиновник напомнил о планах Украины относительно полной интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.

«Это реальное решение проблемы… Отсоединение от России и Беларуси и присоединение к Европе… Тогда ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт мы сможем осуществлять с европейским рынком», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 февраля украинские компании снова начали импортировать электроэнергию из России, а до импортировали ее из Белоруссии, в связи с критически низкими запасами угля на ТЭС страны. Доступ к пересечению «Россия — Украина» с 1 по 28 февраля выкупили несколько небольших трейдеров, которые принадлежат неизвестным широкой общественности бизнесменам.

Ранее Витренко уже публично выступал за отказ Украины от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.