Москва, , 07:18 — REGNUM Прошедший год стал рекордным для России по урожаю зерновых. Тем более странной выглядела ситуация, когда при отсутствии дефицита в стране росли цены именно на зерно и изделия из него. Как такая ситуация стала возможной и что сделать, чтобы предотвратить ее в будущем, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация с зерном в конце прошлого года стала настолько тревожной, что мукомолы даже направили в Федеральную антимонопольную службу России многочисленные жалобы на дефицит пшеницы и рост её стоимости на внутреннем рынке на 30−40%. И это в урожайный год, что, казалось бы, должно было заставить «невидимую руку рынка» снизить цену. Но, как показали исследования, фирмы-производители муки слишком заждались хорошей, по их мнению, цены на зерно, что вызвало наблюдавшийся сбой.

Так что ситуация на этом рынке оказывается не так проста, как может показаться неискушенному наблюдателю. Искушенный же эксперт понимает, что начавшееся госрегулирование российского рынка перекроет многие возможности для получения торгующими компаниями легкой прибыли, «прибыли из воздуха», получающейся исключительно из колебаний рынка. Читайте статью Галины Смирновой «Российский аграрий: что экспорт, что не экспорт — всё едино».