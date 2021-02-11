Архангельск, , 16:51 — REGNUM Дорога Архангельск — Онега, решение о строительстве которой было приятно в 2020 году, может стать частью автомобильного сообщения с Финляндией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

По его словам, в настоящее время идет совместная работа над проектом с коллегами из Баренцева региона.

«Проект интересен и России, и Финляндии. Сейчас перед «Архангельскавтодором» стоит задача получить технико-экономическое обоснование создания этого трансграничного направления», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Цыбульский также сообщил, что региональная власть в ближайшее время намерена определить подрядчика, который возьмется за строительство автомобильной дороги Архангельск — Нарьян-Мар.