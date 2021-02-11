Киев, , 16:45 — REGNUM Украинские банки в 2020 году получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, сообщила 11 февраля пресс-служба Национального банка страны.

Регулятор уточняет, что прибыль банков в прошлом году оказалась на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор Украины заработал 58,4 млрд грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

В комментарии нацбанка отмечается, что коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года, например, количество убыточных финансовых учреждений не выросло.

В сообщении отмечается, что 2020 году из 73 платежеспособных банков Украины 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки остальных 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

По данным регулятора, прибыль банковского сектора «очень концентрированная» — только один государственный «ПриватБанк» сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн), а пять самых прибыльных банков принесли 89% общей прибыли.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацбанк Украины заявил, что после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Предполагается, что специальное стресс-тестирование дополнительно к оценке качества активов в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.