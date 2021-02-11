Москва, , 16:44 — REGNUM Сбербанк остается практически единственной крупной кредитной организацией, которая не взимает с физических лиц комиссию за пересчет монет и зачисление средств на вклад или карту. При этом, как пишет «Комсомольская правда», клиенты банка негодуют — иногда приходится ждать часами, пока мелочь подобьют вплоть до копейки. Чтобы пересчитать один мешок монет, принесенных работником общественного туалета, нужно от 30 до 60 минут ‑ и таких котомок в день может быть десятки! С мелкой наличностью работают маршрутные такси, автобусы, вендинговые аппараты и многие другие представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Однако, полагает издание, многие из них сдают монеты в банк как физические лица, уклоняясь таким образом от банковской комиссии, взимаемой с бизнесменов.

Отделение Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники банка утверждают, что объемы сдаваемых монет огромны. Речь идет о мешках с десятками килограммов мелких монет. «КП» полагает, что эти деньги зачисляются на личные карты, а не расчетные счета индивидуальных предпринимателей. ИП. Вероятно, это и на налогах позволяет сэкономить.

Информация о том, как обойти комиссию, передается по «сарафанному радио». Все эти потоки монет текут в Сбер, который невольно способствует процветанию «туалетной мафии», отмечает издание. Другие банки уже давно не обслуживают таких клиентов. По мнению экспертов, Сбербанку тоже было бы целесообразно скорректировать работу в этом направлении, как это сделали прочие крупные кредитные организации, среди которых «Открытие», ВТБ и другие.

Очередь из «уклонистов», желающих зачислить на личный счет многокилограммовые мешки с мелочью, останавливает работу отделения на несколько часов. В итоге в данной ситуации страдают и физические лица — клиенты Сбера, резюмирует «КП».