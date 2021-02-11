Бат-Ям, , 19:09 — REGNUM Три крупных торговых центра Израиля открыли свои двери для клиентов, тем самым выполнив свою угрозу нарушить национальный локдаун, который оставлял их закрытыми более месяца в текущем году и большую часть прошлого года. Об этом сообщает Times of Israel 11 февраля.

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Торговые центры, расположенные в Бат-Яме, Кармиэле и Петах-Тикве, применили свои собственные санитарные стандарты для повторного открытия, стремясь предотвратить превращение этих объектов в центры вирусной инфекции.

Они разрешили принимать людей в возрасте 60 лет и старше только в том случае, если они получили обе дозы двухкратной вакцины Pfizer-BioNTech; людей в возрасте до 60 лет, которые получили первый укол; тех, кто выздоровел от COVID-19; тех, кто показал отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа; и тех, кто не достиг 16-летнего возраста.

Хотя полиция прибыла во все три места, чтобы обеспечить соблюдение правил блокировки, правоохранители в основном приказывали владельцам магазинов закрыться, а не выписывали штрафы.

«Восстание» было вызвано форумом, который представляет более 400 владельцев торговых центров, сетевых магазинов, малых предприятий и руководителей ресторанной, туристической, гостиничной и развлекательной индустрии. Хотя форум призывал открыть еще много магазинов и других торговых центров, пошли на этот шаг только трое.