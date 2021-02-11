Москва, , 16:34 — REGNUM Повышение интереса жителей РФ к фондовым рынкам закономерно, так как проценты по банковским вкладам достигли исторического минимума и теперь в крупном банке сложно найти вклады под 4% и более. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что объем вложений жителей РФ на финансовых рынках уже составил 10 трлн рублей и этот «вопрос должны серьезно отрегулировать».

«Раньше населению предлагались в основном облигации и более рискованные бумаги — акции. Теперь же для разных типов инвесторов (консервативных, рискованных) предлагаются не только традиционные ценные бумаги, но и менее волатильные биржевые ПИФы, структурные ноты, либо, наоборот, более рискованные фьючерсы и опционы, — сказал Ковригин. — Инвестиции — всегда риск, и неопытный инвестор в краткосрочном периоде может потерять часть своих сбережений».

Как пояснил Ковригин, не понимая значения диверсификации инвестиций, часто клиенты брокерских компаний покупают на весь депозит один актив и в краткосрочном периоде теряют часть накоплений.

«Это надо законодательно ограничивать. Видимо, это и имел в виду Силуанов. Надо на законодательном уровне ограничить вложения неопытных инвесторов в один рисковый актив без диверсификации — в их же интересах, — сказал Ковригин. — В текущей экономической ситуации объёмы инвестиций физических лиц на фондовом рынке, думаю, будут расти. Доступ на биржу стал проще и понятнее, постепенно повышается и культура накоплений жителей РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что прежде чем выходить на фондовый рынок, гражданам РФ стоит создать личную или семейную финансовую подушку безопасности.

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