Москва, , 16:28 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 5 февраля составил $586,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 29 января международные резервы страны составляли $589,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3,4 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Напомним, согласно данным ЦБ, на 1 февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $441,37 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $136,78 млрд.