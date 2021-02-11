Москва, , 16:23 — REGNUM США будут использовать тезис об опасности присоединения к ряду китайских проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Даже если исходить из недавнего телефонного разговора лидеров США и Китая, мы можем видеть, насколько различаются позиции. Байден предъявляет ряд претензий Китаю, Си Цзиньпин же предлагает всё решать путем переговоров. То есть Китай как раз меньше всего заинтересован в конфронтации, — сказал Маслов. — Большая часть концепции развития Китая заточена под расширение рынков, экспорт высокотехнологической продукции, капитала, а также привлечение в страну новых технологий».

А всякие формы конфронтации и тарифные барьеры нарушают это поступательное развитие.

«США же продолжат атаковать Китай по вопросам притеснения мусульман в Синьцзяне, нарушения прав человека в Гонконге, ограничения вывода на международный рынок китайских технологий, включая 5G, облачных технологий, обработки информации, — пояснил Маслов. — Также США, очевидно, будут использовать тезис об опасности присоединения к ряду китайских проектов, в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь», атаковать Китай по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности, нарушения правил ВТО в части приоритетной поддержки своих производителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, что США почувствовали угрозу, когда Китай попытался занять свою нишу в области технологий будущего.

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