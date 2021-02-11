Москва, , 16:01 — REGNUM Начатая прежним президентом США Дональдом Трампом экономическая война будет в течение долгого времени определять отношения Америки и Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН, директор программы факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаил Портной. Так он прокомментировал информацию о том, что США запланировали ограничить поставки в Китай технологий двойного назначения.

Доллар vs Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай, будучи страной с другой общественной системой, идеологически в определенной степени враждебной Штатам, очень быстро набирает силу. Это пугало США и раньше, но предпринимать конкретные шаги они начали лишь примерно лет 10 назад, при Обаме. Тогда политика сдерживания проводилась более аккуратно. Трамп же стал проводить эту политику открыто: с шумом и тарифными ограничениями. Но следует также иметь в виду, что в 2020 году страны достигли соглашения, — сказал Портной. — Сравнительно недавно Байден предложил Китаю конкурировать, но не враждовать. Этот новый жест говорит о перспективе жесткой конкуренции с оттенком враждебности».

Как пояснил Портной, фронтов для противостояния США и Китая очень много, но для США главные — это передовые технологии: электроника, IT-технологии, цифровая экономика.

«Экономическое противостояние США и Евросоюза также продолжится, но будем надеяться, что оно будет стремиться к состоянию конкуренции, а не вражды», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил о том, что США «стреляют в ногу мировому прогрессу» в надежде остановить время, в котором они чувствуют себя хозяевами.

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