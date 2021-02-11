Киев, , 16:01 — REGNUM В 2020 году Украина импортировала продовольствие из стран Европейского союза на сумму $3,5 млрд, что на 13,4% больше, нежели годом ранее. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«В прошлом году страны-члены ЕС усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции на Украину… Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%», — сказано в сообщении.

Основными поставщиками продовольствия на Украину являются Польша, Германия и Италия, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года импорт свинины на Украину вырос в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года на 64%.

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