Челябинск, , 15:58 — REGNUM В Челябинской области заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов руководством одной из фирм. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что руководство фирмы не уплатило в бюджет налогов на сумму более 16 млн рублей. Это произошло в 2016—2018 годах. Уйти от налогообложения предприятию помогла заведомо ложная информация, которая позволила получить вычет по налогу на добавленную стоимость.

Сейчас СКР выясняет круг лиц, причастных к преступлению. Идут следственные действия.